«Юля – это пуля»: генпрокурор Украины рассказал об отношении к Тимошенко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не считает экс-премьера страны и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко «агентом Кремля», передает РИА «Новости».

«Категорически отрицаю, что Юля — агент Кремля. Я много знаю про нее. Юля — это пуля, которая летит только по ей известной траектории. Но в этом и есть опасность, она делает это только так, как считает нужным только она», — сказал Луценко.

Он добавил, что не согласен с «политикой оголтелого популизма», которую ведет Тимошенко.