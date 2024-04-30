Чехова о поступлении сына в школу: «Плохо сдал экзамены»

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонницами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее сын Соломон не смог поступить в школу, так как провалил экзамены.

«Я связалась с приемной комиссией, чтобы выяснить в чем дело. Оказалось, что он очень плохо сдал экзамены. Реально плохо», — заявила звезда «Секса с Анфисой Чеховой».

По словам телеведущей, она не может оценить знания наследника, так как сама бы провалила вступительные экзамены в школу. Она призналась, что уже давно забыла школьную программу. Чехова уверила, что попытается восполнить знания сына к следующему экзамену, который пройдет в мае. Сейчас Соломон начнет заниматься с репетиторами, чтобы подготовиться к вступительным.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».

В январе 2024 года Чехова призналась, что влюбилась в 55-летнего мужчину. Она отметила, что не может назвать имя ухажера. Однако уверила, что ее возлюбленный не из шоу-бизнеса. Известно, что ее партнер — иностранец.

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