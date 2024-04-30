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Политика

Военная операция на Украине, день 797-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 797-й день

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Александр Река/ТАСС
ВСУ ночью нанесли удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Воздушная цель сбита на подлете к Белгороду, заявил губернатор Вячеслав Гладков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:12

Cитуация на острове Нестрига в Херсонской области обострилась, сообщает Deep State.

«Тот, кто доложил наверх об успехах в том районе, наделал беды, так как операция не была завершена и уже утром начались массовые обстрелы острова и попытки десанта занять его часть» — пишет Telegram-канал.

08:56

Умер один из раненых в результате вчерашнего ракетного удара по Одессе, лечение продолжают 23 пострадавших, из них четыре — в крайне тяжелом состоянии, в том числе четырехлетняя девочка, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

08:44

Белорусские силовики задержали молодых людей, которые по заданиям украинских спецслужб собирали развединформацию, а также участвовали в подготовке диверсий и терактов. Об этом говорится в фильме, показанном в эфире телеканала ОНТ.

08:30

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ввести запрет на импорт обогащенного урана из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

08:24

Америка будет долго поддерживать Украину, но если Россия продемонстрирует желание вести переговоры, США точно «будут там», заявил госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с президентом ВЭФ Борге Бренде на встрече министров иностранных дел арабских и европейских стран в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

08:13

Воздушная цель сбита на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08:07

ВСУ ночью нанесли удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»
08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 797-го дня специальной военной операции России на Украине.

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