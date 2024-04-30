Военная операция на Украине, день 797-й

Cитуация на острове Нестрига в Херсонской области обострилась, сообщает Deep State.
«Тот, кто доложил наверх об успехах в том районе, наделал беды, так как операция не была завершена и уже утром начались массовые обстрелы острова и попытки десанта занять его часть» — пишет Telegram-канал.
Умер один из раненых в результате вчерашнего ракетного удара по Одессе, лечение продолжают 23 пострадавших, из них четыре — в крайне тяжелом состоянии, в том числе четырехлетняя девочка, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Белорусские силовики задержали молодых людей, которые по заданиям украинских спецслужб собирали развединформацию, а также участвовали в подготовке диверсий и терактов. Об этом говорится в фильме, показанном в эфире телеканала ОНТ.
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ввести запрет на импорт обогащенного урана из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Америка будет долго поддерживать Украину, но если Россия продемонстрирует желание вести переговоры, США точно «будут там», заявил госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с президентом ВЭФ Борге Бренде на встрече министров иностранных дел арабских и европейских стран в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
ВСУ ночью нанесли удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.