Военная операция на Украине, день 797-й

09:12

Cитуация на острове Нестрига в Херсонской области обострилась, сообщает Deep State.

«Тот, кто доложил наверх об успехах в том районе, наделал беды, так как операция не была завершена и уже утром начались массовые обстрелы острова и попытки десанта занять его часть» — пишет Telegram-канал.