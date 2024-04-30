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Береговая охрана Китая обстреляла из водометов корабль Филиппин

GMA: КНР применили водометы против патрульного корабля Филиппин

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PCG

Корабли береговой охраны КНР применили водометы против патрульного корабля береговой охраны Филиппин BRP Bagacay. Об этом сообщил телеканал GMA News.

По данным канала, филиппинской корабль шел к рифу Скарборо в Южно-Китайском море (ЮКМ). В результате инцидента у судна зафиксировали повреждение леерного ограждения.

В этом же районе КНР применили водометы против филлипинского судна Бюро рыболовства и водных ресурсов, которое участвовало в миссии по доставке продовольствия и топлива рыбакам.

В начале марте береговая охрана Филиппин заявила, что ее корабль столкнулся с кораблем береговой охраны КНР в Южно-Китайском море у спорного рифа. Тогда пострадали четыре человека. Однако КНР возложил ответственность за инцидент на Филиппины. Там заявили, что филиппинский корабль действовал непрофессионально и опасно и умышленно врезался в китайский.

Ранее издание The Washington Post написало, что принадлежащий Филиппинам старый военный корабль может привести к новой войне в Азии.

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