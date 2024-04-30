Береговая охрана Китая обстреляла из водометов корабль Филиппин

Корабли береговой охраны КНР применили водометы против патрульного корабля береговой охраны Филиппин BRP Bagacay. Об этом сообщил телеканал GMA News.

По данным канала, филиппинской корабль шел к рифу Скарборо в Южно-Китайском море (ЮКМ). В результате инцидента у судна зафиксировали повреждение леерного ограждения.

В этом же районе КНР применили водометы против филлипинского судна Бюро рыболовства и водных ресурсов, которое участвовало в миссии по доставке продовольствия и топлива рыбакам.

В начале марте береговая охрана Филиппин заявила, что ее корабль столкнулся с кораблем береговой охраны КНР в Южно-Китайском море у спорного рифа. Тогда пострадали четыре человека. Однако КНР возложил ответственность за инцидент на Филиппины. Там заявили, что филиппинский корабль действовал непрофессионально и опасно и умышленно врезался в китайский.

Ранее издание The Washington Post написало, что принадлежащий Филиппинам старый военный корабль может привести к новой войне в Азии.