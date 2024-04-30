Арестованный замминистра обороны переоформил спортбайк на отца

Арестованный по делу о получении взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов переоформил свой мотоцикл MV Agusta на своего отца в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно декларациям о доходах, мотоцикл у Иванова появился в 2019 году. По данным сервиса AvtoFace, мотоцикл 2018 года выпуска принадлежал человеку, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными Иванова, он находился во владении с 27 марта 2019 года по 10 июня 2022 года. Затем у мотоцикла появился новый владелец, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными его отца — Иванова Вадима Геннадьевича.

Продал ли сын отцу спортивный мотоцикл или подарил, неизвестно.

MV Agusta — производитель мотоциклов из Италии. Спортивная модель, которая была у Иванова, может разгоняться до 245 километров в час. По данным интернет-ресурсов, стоимость мотоцикла MV Agusta Brutale Dragster 800 2018 года выпуска варьируется от 1,1 до 1,5 млн рублей.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Известно, что будучи заместителем министра обороны РФ, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства. Следствие полагает, что чиновник сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Сам Иванов отвергает свою причастность к получению взятки. В суде он заявил, что готов предоставить развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.

Ранее сообщалось, что за карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 «квадратов» и ЗИС.