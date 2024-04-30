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Басков о гостевом браке: «Разве это плохо? Как все делить потом?»

Певец Басков заявил, что предпочитает гостевой брак и 28-летних избранниц

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Николай Басков признался, что предпочитает не связывать себя узами брака с избранницами и пошутил, что у него целая записная книжка возлюбленных. Его слова передает НТВ.

«Когда ты входишь в какие-то романтические отношения, то это же классно, когда девушка понимает, что эти отношения не ведут к браку — они для того, чтобы нам просто было интересно и хорошо вдвоем», — заявил исполнитель.

По словам артиста, ему нравится, что в подобных отношениях он оставляет себе выбор, и подытожил фразой: «Разве это плохо? А как все делить потом?». Кроме того, Басков поделился, что его привлекают девушки помоложе: 20-летних, признался певец, он уже «не потянет», а 28-летних — самое то.

До этого Басков признавался, что ему нужно пообщаться с девушкой, прежде чем думать об интимной связи. Он рассказал также, что совершенно нормально относится к откровенным фотосессиям девушек. Изначально исполнитель пошутил, что именно по подобным снимкам и выбирает будущих возлюбленных, но затем его попросили «ответить серьезно». По словам певца, его прежде всего в избранницах привлекают «мозги».

Ранее Алексей Барабаш объяснил, почему перестал общаться с дочерью.

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