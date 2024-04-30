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В Москве таксисты предлагали пьяным клиентам бутылку с «водой» и грабили

В Москве таксистов задержали за кражи у спящих пассажиров

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Depositphotos

Жители Москвы пожаловались на то, что двое таксистов крали у них деньги, пока клиенты находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии правоохранителей, двое мужчин 38 и 44 лет несколько раз выходили на автостанцию «Новоясеневская» и там искали пьяных пассажиров. Желающим они предлагали поездки на дальние расстояния.

В салоне, как рассказали пострадавшие, мужчины предлагали им бутылку воды. После напитка клиенты засыпали, и таксисты переводили на свои счета деньги клиентов.

«Также один из сообщников украл у спящего пассажира денежные средства», – сообщается в публикации.

В отношении таксистов возбуждено уголовное дело, им уже предъявили обвинение и заключили под стражу.

Известно, что от действий мужчин пострадали четыре человека. На данный момент правоохранители выясняют, причастны ли фигуранты дела к другим подобным инцидентам.

Ранее в Ленобласти клиенты ударили таксиста ножом в шею.

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