Уровень воды в реке в Кургане опустился ниже опасного

Уровень воды в реке Тобол, протекающей через территорию Кургана, уменьшился до 843 см, это на 7 см ниже отметки «опасное явление». Об этом сообщает МЧС России.

Отмечается, что вода в Курганской области постепенно отступает от населенных пунктов. Так, за прошедшие сутки в девяти из них 322 жилых дома и 433 приусадебных участка освободились от воды.

При этом 825 жилых зданий, 6773 дачи, шесть мостов и 11 участков дорог остаются затопленными.

О снижении интенсивности паводка в районе Кургана 29 апреля сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, поток воды постепенно теряет свою силу и скорость вследствие того, что расширяющаяся ниже по течению пойма забирает часть воды. Несмотря на улучшение ситуации, чиновник призвал граждан не терять бдительность из-за сохранения угрозы.

Позднее Шумков напомнил, что в ходе подготовки к паводку в Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане было пробурено несколько тысяч скважин, чтобы повысить впитываемость воды почвой.

Ранее из Курганской области начали выводить силы МЧС РФ.