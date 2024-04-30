На Украине военкомат прекратил прием документов на отсрочку от мобилизации

Черкасский территориальный центр комплектования (ТЦК) прекратил прием документов на отсрочку от мобилизации — до вступления в силу нового закона, который ее ужесточает. Об этом заявила пресс-секретарь областного военкомата Алина Кривошея, слова которой передает издание «Страна».

«После вступления в силу закона о мобилизации должны измениться правила предоставления отсрочек. Алгоритм должен быть утвержден постановлением Кабмина. Чтобы люди сейчас не тратили зря время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов. Ведь рассмотрение пакета документов превышает срок вступления в силу нового закона», — заявила Кривошея.

Она отметила, что после вступления закона о мобилизации в силу документы снова можно будет подать.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

26 апреля пьяные сотрудники ТЦК во Львовской области на Украине задержали волонтера и увезли в часть, сообщает kp.ru.

29 апреля сообщалось, что правоохранительные органы Украины с 2022 года возбудили более 11 тыс. уголовных дел в связи с уклонением от призыва на службу в армии и воинского учета.

Ранее стало известно, что украинцы ищут жен с инвалидностью на фоне мобилизации.