Дочь Семака пристыдила фанатов «Зенита»

Дочь главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Майя резко высказалась в адрес фанатов, которые критикуют клуб после поражения от московского «Динамо» (0:1) в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети.

«Вы любите победы, но забываете, что побед без поражений не бывает. Конечно, мы все расстраиваемся, нервничаем, эмоционируем и переживаем, когда очки потеряны, но. Не все превращаются в секунду в диванных критиков (читайте хейтеров), которые и тактику распишут, и порядок замен определят, и стандарты бить всех научат. Ну и, конечно, пару ласковых выскажут, какие все кривые, косые и тупые», — написала Майя.

«Зенит», которым руководит Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

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