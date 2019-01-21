Ирландия не будет участвовать в двухсторонних переговорах по Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/481/12132481/RTS2AWLD-pic905-895x505-31992.jpg">

Ирландия не примет участия в двухсторонних переговорах по Brexit, сообщаетReuters.

Ирландия будет вести переговоры только в рамках Европейского союза, заявила ирландский министр по европейским делам Хелен Маккинти.

«Что мы не можем сделать, и что мы не будем делать... — это участвовать в каких-либо двусторонних переговорах с DUP (Демократическая юнионистская партия в Северной Ирландии. — «Газета.Ру») или любой другой политической партией в Северной Ирландии или Великобритании...» — сказала Маккинти.

Реклама

По данным издания, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стремится договориться с Ирландией по поводу Brexit. Партия Северной Ирландии поддержала ее в парламенте, сказав, что прямые переговоры были бы полезны.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй обдумывает внесение поправок в Белфастское соглашение для разрешения ситуации вокруг сделки по Brexit.