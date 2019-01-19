Bloomberg: демократы не пойдут на уступки Трампу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/135/12124135/RTS2A4D5-pic905-895x505-20076.jpg">

Представители Демократической партии в американском конгрессе не собираются идти на уступки президенту США Дональду Трампу в вопросе о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Ранее интернет-портал Axios сообщил, что Трамп предложит демократам изменения в закон о мигрантах BRIDGE, взамен конгресс должен одобрить финансирование строительства стены на американо-мексиканской границе. Трамп собирается пойти на этот шаг из-за продолжающегося уже месяц бюджетного кризиса в США.

Реклама

По информации агентства, демократы откажутся от компромисса с Трампом и не станут выделять $5,7 млрд на строительство стены взамен на законодательное расширение прав мигрантов.

Как сообщает Reuters, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала возможное предложение Трампа «неприемлемым». По ее словам, план Трампа «не является добросовестным усилием по восстановлению уверенности в жизни людей».