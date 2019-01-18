Порошенко заявил о провокациях Москвы из-за автокефалии ПЦУ

Украинский лидер Петр Порошенко заявил о продолжающихся провокациях Москвы из-за автокефалии Православной церкви Украины, передает УНИАН .

«Я хотел бы подчеркнуть, что провокации со стороны Москвы относительно автокефалии Украинской церкви были и, к сожалению, продолжаются сейчас», — заявил он.

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Порошенко также пообещал сделать все необходимое, чтобы «сохранить религиозный мир» и обеспечить исключительно мирный процесс перехода приходов.

Ранее в Черниговской области Украины прихожане Крестовоздвиженского храма выгнали чиновников, которые агитировали за переход в «новую украинскую церковь».