Путин обсудил с членами Совбеза свой визит в Сербию и проблему Косово

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности итоги своих переговоров во время визита в Сербию, сообщает РИА «Новости».

«Обсуждались вопросы состоявшихся международных контактов президента во время визита в Сербию, в частности, затрагивалась косовская проблематика», — говорится в сообщении.

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Участники совещания также обсудили актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.

Кроме того, Путин обсудил с членами Совбеза предстоящие международные контакты.