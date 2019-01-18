Путин обсудил с членами Совбеза свой визит в Сербию и проблему Косово
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности итоги своих переговоров во время визита в Сербию, сообщает РИА «Новости».
«Обсуждались вопросы состоявшихся международных контактов президента во время визита в Сербию, в частности, затрагивалась косовская проблематика», — говорится в сообщении.
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Участники совещания также обсудили актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.
Кроме того, Путин обсудил с членами Совбеза предстоящие международные контакты.