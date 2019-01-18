Климкин предложил переформатировать отношения с Россией

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что отношения между Москвой и Киевом необходимо переформатировать. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украине нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Россией.

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Он также добавил, что не стоит ждать нормализации отношений Киева и Москвы в ближайшее время.

Климкин подчеркнул, что власти Украины ищут «приемлемую формулу» для взаимодействия с Россией.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина, утратив единство с Россией, снова оказалась в руках врагов.