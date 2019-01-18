Аксенов высказался о ситуации на Украине

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина, утратив единство с Россией, снова оказалась в руках врагов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти «враги» стремятся искоренить все русское и уничтожить каноническое православие.

Он также добавил, что в Киеве правит «оккупационный режим».

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Аксенов подчеркнул, что население Украины для этого режима является «расходным материалом».

Ранее сообщалось, что президента Украины Петра Порошенко обвинили в подкупе избирателей.