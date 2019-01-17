На Украине увеличили штраф за продажу книг из России

Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию увеличил сумму штрафа за продажу ввезенных из России книг. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В комитете утверждают, что мера связана с ростом минимальной заработной платы с 1 января 2019 года.

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За первое нарушение украинского законодательства сумма штрафа составит десять минимальных заработных плат, а в случае повторного нарушения сумма штрафа будет составлять 50 минимальных зарплат.

Ранее государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил продажу 26 российских книг на территории страны. Киев усмотрел в популярных произведениях и детских книгах «признаки пропаганды силовых структур» России.