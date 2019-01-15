Кандидат на пост генпрокурора пообещал не позволять Трампу редактировать доклад Мюллера
Кандидат американского президента Дональда Трампа на пост генпрокурора страны Уильям Барр заверил, что не позволит главе государства менять доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». Об этом сообщает Reuters.
По словам Барра, он не допустит подобного вмешательства со стороны главы государства.
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«Я считаю, что Россия вмешивалась или пыталась вмешиваться в выборы, и я думаю, мы должны докопаться до сути этого», — сказал Барр.
Ранее сообщалось, что на слушаниях в конгрессе США Уильяма Барра будут спрашивать в том числе и об отношении к «российскому делу».
«Газета.Ru» следит за показаниями Барра в конгрессе в режиме онлайн.