Кандидат на пост генпрокурора пообещал не позволять Трампу редактировать доклад Мюллера

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Кандидат американского президента Дональда Трампа на пост генпрокурора страны Уильям Барр заверил, что не позволит главе государства менять доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». Об этом сообщает Reuters.

По словам Барра, он не допустит подобного вмешательства со стороны главы государства.

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«Я считаю, что Россия вмешивалась или пыталась вмешиваться в выборы, и я думаю, мы должны докопаться до сути этого», — сказал Барр.

Ранее сообщалось, что на слушаниях в конгрессе США Уильяма Барра будут спрашивать в том числе и об отношении к «российскому делу».

«Газета.Ru» следит за показаниями Барра в конгрессе в режиме онлайн.