Песков ответил на вопрос, получает ли Путин пенсию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, получает ли Владимир Путин пенсию. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
По его словам, социальную выплату российский лидер получает.
«Какой точно у него размер пенсии, я вам не могу сказать, не знаю», — подчеркнул Песков.
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Он также не стал уточнять, какую Путин получает зарплату.
Ранее в Кремле назвали темы предстоящих переговоров российского лидера с японским премьер-министром Синдзо Абэ.