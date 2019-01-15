Песков ответил на вопрос, получает ли Путин пенсию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, получает ли Владимир Путин пенсию. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По его словам, социальную выплату российский лидер получает.

«Какой точно у него размер пенсии, я вам не могу сказать, не знаю», — подчеркнул Песков.

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Он также не стал уточнять, какую Путин получает зарплату.

Ранее в Кремле назвали темы предстоящих переговоров российского лидера с японским премьер-министром Синдзо Абэ.