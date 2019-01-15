CNN: письмо Трампа вручили Ким Чен Ыну «лично в руки»
Президент США Дональд Трамп отправил письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, которое ему передали «лично в руки». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров по денуклеаризации.
По имеющейся информации, письмо было отправлено на фоне обсуждения сторонами второй встречи лидеров США и КНДР.
Реклама
Источник также сообщил, что ответственный за переговоры по денуклеаризации с США Ким Ён Чхоль может на этой неделе прибыть с визитом в Вашингтон для обсуждения «финальных деталей предстоящей встречи».
Ранее CNN проинформировал, что администрация США ищет место для новой встречи Трампа и Ким Чен Ына.