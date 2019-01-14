МИД России объяснил переименование Македонии

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Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа. Об этом говорится в комментарии на сайте МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что целью «преспанской сделки» является форсированное втягивание Скопье в НАТО.

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«Налицо продолжение навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО», — говорится в комментарии.

Также отмечается, что переименование нарушает македонское законодательство, мнение главы государства и большинства ее народа игнорируются.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео поддержал переименование Македонии.