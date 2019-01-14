МИД: Украина не дает консульский доступ к Вышинскому
Замглавы российского МИДа Евгений Иванов заявил, что украинская сторона не дает консульский доступ к задержанному главе портала РИА «Новости» Украина Кириллу Вышинскому. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, изначально Киев не предоставлял консульский доступ, так как у Вышинского было не только гражданство России, но и гражданство Украины.
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«К сожалению, ситуацию не изменил и его последующий отказ от гражданства Украины» , — сказал Иванов.
Ранее в МИД России отреагировали на продление ареста Вышинского.