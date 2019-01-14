NHK: в Японии объяснили «отмену» брифинга после переговоров в Москве

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Представители МИД Японии заявили, что японская сторона не отказывалась от проведения пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Япония не против проведения брифинга после переговоров.

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Однако, как отмечается, японская сторона считает подобную пресс-конференцию неуместной.

Ранее сообщалось, что в МИД России удивились нежеланию Японии проводить брифинг после переговоров.