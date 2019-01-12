Белый дом отреагировал на материал о расследовании ФБР в отношении Трампа

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала материал The New York Times о том, что ФБР тайно начало расследование в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Mediaite.

В своем заявлении Сандерс назвала публикацию NYT «абсурдом».

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«В отличие от президента Обамы, который позволил России и другим иностранным противникам помыкать Америкой, президент Трамп на самом деле был жесток с Россией», — сказала пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что подозрения насчет Трампа появились у ФБР еще в 2016 году.