Белый дом отреагировал на материал о расследовании ФБР в отношении Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала материал The New York Times о том, что ФБР тайно начало расследование в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Mediaite.
В своем заявлении Сандерс назвала публикацию NYT «абсурдом».
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«В отличие от президента Обамы, который позволил России и другим иностранным противникам помыкать Америкой, президент Трамп на самом деле был жесток с Россией», — сказала пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что подозрения насчет Трампа появились у ФБР еще в 2016 году.