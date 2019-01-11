Зурабишвили поддержала осторожную позицию грузинской церкви по автокефалии ПЦУ

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала правильной осторожную позицию Грузинской православной церкви (ГПЦ) по вопросу предоставления автокефалии церкви Украины, передает ТАСС.

Ранее в ГПЦ сообщили, что выскажут позицию по украинской автокефадлии только после ознакомления с текстом томоса Константинопольского патриарха.

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«Я прекрасно понимаю роль церкви в жизни любой страны и значимость автокефалии церкви. Но как президент Грузии имею большую ответственность за свои слова и действия. Считаю правильным то, что ГПЦ занимает осторожную позицию по теме автокефалии Украинской церкви», — сказала Зурабишвили.

Президент добавила, что поздравить Киев с получением автокефалии было бы очень просто, но не стала брать на себя ответственность за «такие шаги».

Ранее глава Грузии оценила шансы на возобновление дипотношений с Россией.