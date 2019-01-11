МИД оценил ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Министерство иностранных дел России назвало ключевое условие для решения проблемы мирного договора с Японией. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме», — говорится в сообщении.
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В ведомстве также добавили, что Япония должна признать суверенитет России над южными Курильскими островами.
В МИД подчеркнули, что отношения Токио и Москвы необходимо вывести на уровень «подлинного доверия и партнерства».
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался о предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным.