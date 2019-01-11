Кандидат в президенты Украины Гриценко обещал обрубать руки коррупционерам

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Кандитат в президенты Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что в случае победы на выборах будет «обрубать руки» за коррупцию и кумовство. Об этом пишет «Украинская правда».

Он также пообещал, что если его изберут президентом, у него не будет оффшоров, собственности за границей, а «пирамида коррупции превратится в трапецию».

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«Вверх больше не надо. Только где-кто – отрублю руки. Никаких дорогих друзей не будет. Это все очень важно», — сказал Гриценко.

Политик добавил, что Украина забудет слово «олигарх», если он станет президентом.

Также Гриценко выразил уверенность в том, что за пять лет его правления ему удастся «вернуть Донбасс без капитуляционных минских договоренностей».

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты.