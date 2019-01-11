Обидевшиеся на Клишаса депутаты могут отложить его законопроекты

В Госдуме планируют отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса «о суверенном интернете», запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительные высказывания о власти, сообщает телеканал «Дождь».

Срок предоставления отзывов и замечаний истекает в конце этой недели, однако инициативы не будут рассматривать в январе.

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По данным источника во фракции ЕР, депутаты недовольны высказываниями Клишаса в интервью «Новой газете» от 8 января. В нем, в частности, он сказал, что за «Госдуру» наказывать не следует.

Источники канала отметили, что депутатам потребуются дополнительные консультации и заседания экспертных советов.