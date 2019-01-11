NYT: глава «российского дела» изучает список украинцев, посетивших инаугурацию Трампа

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Специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в США, изучает список украинских политиков и бизнесменов, которые посетили инаугурацию американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

По информации газеты, команда Мюллера уже опросила нескольких человек, пытаясь выяснить, как некоторые граждане Украины получили приглашение на инаугурацию Трампа. Также они интересовались, с кем встречались украинцы и что они обсуждали.

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В NYT отметили, что на инаугурации Трампа присутствовали «десятки» политических деятелей и бизнесменов из Украины.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США отказался помогать Мюллеру.