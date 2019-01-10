Ким Чен Ын позвал Си Цзиньпина в гости

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Лидер КНДР Ким Чен Ын позвал председателя КНР Си Цзиньпина нанести визит в Северную Корею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Лидер Китая с удовольствием принял приглашение и сообщил Ким Чен Ыну о своих планах визита», — говорится в сообщении агентства.

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Отмечается, что в случае приезда Си Цзиньпина это станет первым визитом председателя КНР в Северную Корею с 2011 года.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказался о сроках встречи Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа.