Ким Чен Ын позвал Си Цзиньпина в гости
Лидер КНДР Ким Чен Ын позвал председателя КНР Си Цзиньпина нанести визит в Северную Корею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Лидер Китая с удовольствием принял приглашение и сообщил Ким Чен Ыну о своих планах визита», — говорится в сообщении агентства.
Реклама
Отмечается, что в случае приезда Си Цзиньпина это станет первым визитом председателя КНР в Северную Корею с 2011 года.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказался о сроках встречи Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа.