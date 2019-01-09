CNN рассказал о доказательстве возможного сговора штаба Трампа с Росcией

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Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт делился информацией с россиянином Константином Килимником, который, как считают власти США, близок к российским спецслужбам, признали его юристы. Об этом передает американский телеканал CNN со ссылкой на судебные документы юридической команды Манафорта, которые перед подачей в суд по ошибке были отредактированы не полностью.

Манафорт во время предвыборной кампании 2016 года делился с россиянином данными политических опросов и обсуждал российско-украинскую политику, говорится в материале.

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CNN пишет, что теперь ведущий «российское дело» специальный прокурор США Роберт Мюллер получил серьезное доказательство предполагаемого сговора между, по крайней мере, одним должностным лицом из штаба президента США Дональда Трампа и Россией во время президентских выборов в США 2016 года.

Юристы Манафорта не прокомментировали эту информацию, однако судебные документы были позже исправлены, добавляет CNN.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы президента в 2016 году.

Ранее Манафорт открестился от ложных показаний Мюллеру по «российскому делу».