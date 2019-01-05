В РПЦ прокомментировали томос об автокефалии ПЦУ

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что томос об автокефалии новой украинской церковной структуры не имеет канонической силы. Об этом он написал в своем телеграме.

По его словам, томос подписан в нарушение канонов.

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«Томос — бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой», — написал он.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей подписал документ об автокефалии, 6 января его вручат митрополиту Епифанию. На церемонии присутствует президент Украины Петр Порошенко.