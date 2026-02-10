Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Автомобили

Автомобили Skywell оказались неинтересны россиянам

«РГ»: дилеры в России не могут распродать новые автомобили Skywell
SKYWELL

Российские дилеры спустя год после ухода китайской марки Skywell с рынка не могут распродать новые автомобили бренда. Об этом сообщила «Российская газета» («РГ»).

Журналисты отметили, что официально компания свернула свою деятельность на российском рынке около года назад, однако дилеры до сих пор продают складские остатки. Так, в России своих покупателей ждут электрокроссоверы ET5 и гибридные HT-i, произведенные в 2023 году. Их стоимость составляет около 3 млн рублей.

По мнению экспертов, низкий спрос на автомобили бренда связан с высокой стоимостью машин, небольшой дилерской сетью и неопределенностью с гарантийным и сервисным обслуживанием.

6 февраля Skywell начал распродавать остающиеся в наличии автомобили с крупными скидками, вплоть до 2 млн рублей. На этот автомобили предоставлялась гарантия в 2 года или 50 тыс. км пробега.

Ранее эксперт отметил сложность сервиса китайских авто и проблемы с запчастями из-за частых обновлений моделей.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!