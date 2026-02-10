Автомобили Skywell оказались неинтересны россиянам

«РГ»: дилеры в России не могут распродать новые автомобили Skywell

Российские дилеры спустя год после ухода китайской марки Skywell с рынка не могут распродать новые автомобили бренда. Об этом сообщила «Российская газета» («РГ»).

Журналисты отметили, что официально компания свернула свою деятельность на российском рынке около года назад, однако дилеры до сих пор продают складские остатки. Так, в России своих покупателей ждут электрокроссоверы ET5 и гибридные HT-i, произведенные в 2023 году. Их стоимость составляет около 3 млн рублей.

По мнению экспертов, низкий спрос на автомобили бренда связан с высокой стоимостью машин, небольшой дилерской сетью и неопределенностью с гарантийным и сервисным обслуживанием.

6 февраля Skywell начал распродавать остающиеся в наличии автомобили с крупными скидками, вплоть до 2 млн рублей. На этот автомобили предоставлялась гарантия в 2 года или 50 тыс. км пробега.

Ранее эксперт отметил сложность сервиса китайских авто и проблемы с запчастями из-за частых обновлений моделей.