В Москве во время пожара из окна восьмого этажа выпал человек

Shot: во время пожара в Москве из окна выпал человек
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Житель дома в Москве, где произошел пожар, выпал из окна. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, во время возгорания дым и огонь быстро распространились по этажам, поэтому люди вышли на балконы. Также поступил житель квартиры на восьмом этаже, однако в какой-то момент он выпал из окна.

На кадрах с места заметно, как под окнами дома работают медики. В каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.

Известно, что пока что в своей квартире остается пожилой мужчина, который не может передвигаться самостоятельно, на помощь ему отправились спасатели.

Инцидент произошел в многоэтажке на Пресненском Валу. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, особенно интенсивное горение замечено на лестнице подъезда с первого по восьмой этаж. Специалистам удалось эвакуировать более десяти человек.

Сейчас сотрудники профильных ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в лифтах московского элитного небоскреба «Донстроя» пошел дождь из кипятка.
 
