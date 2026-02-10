В Москве бизнесмен покончил с собой у Патриарших прудов

В Москве бизнесмен покончил с собой в доме, расположенном недалеко от Патриарших прудов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Тело мужчины было обнаружено прохожими. Предположительно, погибшим оказался 49-летний предприниматель», — сказал собеседник агентства.

По информации правоохранительных органов, причины произошедшего устанавливаются.

По данным mk.ru, тело предпринимателя обнаружили у дома на улице Малая Бронная. Из материала следует, что погибший является бывшим членом совета директоров фонда «Медиа капитал» и экс-руководителем «направления крупной международной юридической фирмы».

8 февраля Алия Галицкая, бывшая жена банкира Александра Галицкого, покончила с собой в изоляторе временного содержания в Истре. Накануне гибели ее арестовали по делу о вымогательстве у экс-супруга: по версии следствия, женщина угрожала обнародовать компромат на него и требовала $150 млн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-замминистра труда Скляр покончил с собой и обвинил во всем жену.