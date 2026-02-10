Пушков высмеял план Каллас предъявить России список требований по Украине

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял намерение главы евродипломатии Каи Каллас предъявить список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, смысла в этом списке – ноль, он всем известен и основан «на мифах, легендах и дурных снах брюссельской бюрократии, не имеющих отношения к реальности». Сенатор отметил, что «уж больно хочется» Европе хоть как-то присоединиться к переговорам.

«Позволю себе цитату из «Золотого теленка»: «В углу плакал Паниковский... «Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал ему Бендер. - Может быть, там помогут, — подытожил Пушков.

До этого Кая Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, всем участникам переговоров, включая русских и американцев, следует понимать, что им нужно согласие Евросоюза, чтобы заключить мирное соглашение.

Ранее Володин напомнил Каллас советское прошлое ее отца.