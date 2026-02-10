Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Пушков высмеял план Каллас предъявить России список требований по Украине

Сенатор Пушков высмеял намерение Каллас предъявить России требования по Украине
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял намерение главы евродипломатии Каи Каллас предъявить список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, смысла в этом списке – ноль, он всем известен и основан «на мифах, легендах и дурных снах брюссельской бюрократии, не имеющих отношения к реальности». Сенатор отметил, что «уж больно хочется» Европе хоть как-то присоединиться к переговорам.

«Позволю себе цитату из «Золотого теленка»: «В углу плакал Паниковский... «Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал ему Бендер. - Может быть, там помогут, — подытожил Пушков.

До этого Кая Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, всем участникам переговоров, включая русских и американцев, следует понимать, что им нужно согласие Евросоюза, чтобы заключить мирное соглашение.

Ранее Володин напомнил Каллас советское прошлое ее отца.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!