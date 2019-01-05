Hill: в США продлили срок работы комиссии по расследованию «российского дела»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/35/11657035/RTX4XBUZ-pic905-895x505-84339.jpg">

Федеральный суд округа Колумбия в США продлил работу комиссии специального прокурора Роберта Мюллера, которая занимается расследованием предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом пишет The Hill.

Лиза Клем, специальный помощник главного окружного судьи Берилл Хауэлл, подтвердила, что срок работы комиссии продлен, однако не уточнила, на какое время.

Реклама

Ранее телеканал CNN сообщал, что срок работы комиссии Мюллера продлят на шесть месяцев.

Также ранее стало известно, когда состоятся слушания по утверждению нового куратора «российского дела».