Глава МИД Британии счел задержанного за шпионаж в Москве пешкой в дипломатической игре

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Глава британского МИДа Джереми Хант дал комментарий в связи с задержанием по подозрению в шпионаже Пола Уилана, имеющего гражданство Соединенного Королевства и США. Об этом сообщает Sky News.

По словам министра, британская сторона поддерживает Уилана всеми возможными средствами. Он подчеркнул, что Великобритания выступает против использования частных лиц в качестве пешек для оказания дипломатического давления.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что британская сторона запросила консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже американцу Полу Уилану.