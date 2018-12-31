Нетаньяху не хочет уходить в отставку в случае предъявления ему обвинений

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не намерен покидать свой пост, если ему предъявят обвинения в коррупции. Об этом сообщает телеканал i24 News.

Данное заявление Нетаньяху сделал на пресс-конференции в Бразилии, где премьер участвует в торжественных мероприятиях, посвященных инаугурации президента Жозе Болсонару.

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«Я не намерен уходить в отставку», — заявил Нетаньяху.

На телеканале добавили, что в случае предъявления обвинений премьер-министр Израиля должен уйти в отставку только в случае, если будет исчерпан его апелляционный ресурс.

Ранее сообщалось, что в Израиле назначены досрочные выборы в парламент.