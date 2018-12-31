МИД Румынии выразил сожаление из-за публикации на сайте российского посольства

МИД Румынии распространил заявление в связи с появлением на сайте российского посольства публикации о том, что некоторые СМИ продолжают кампанию по очернению солдат Красной армии, освободивших от фашизма страны Восточной и Центральной Европы. Об этом сообщает ТАСС.

В румынском дипломатическом ведомстве выразили сожаление в связи с появлением такой записи, отметив, что «пост посольства не отличается строгостью, которую может иметь академическая дискуссия, а распространяемая среди общественности этим постом информация не является полной».

МИД также выразил мнение, что вопросы истории должны обсуждаться в академической сфере.