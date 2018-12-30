Депутат Рады не исключил подкупа избирателей властями на выборах
Депутат Верховной рады Андрей Лесик заявил, что украинские власти могут подкупить избирателей на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Киев в ходе выборов будет опираться на «коррупционные схемы».
Он также добавил, что подобное происходило на выборах в Верховную раду.
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Лесик подчеркнул, что в настоящее время система, которая существует на Украине, позволяет это.
Ранее в МИД России заявили о «зашкаливающем уровне русофобии» перед выборами на Украине.