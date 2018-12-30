Депутат Рады не исключил подкупа избирателей властями на выборах

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Депутат Верховной рады Андрей Лесик заявил, что украинские власти могут подкупить избирателей на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киев в ходе выборов будет опираться на «коррупционные схемы».

Он также добавил, что подобное происходило на выборах в Верховную раду.

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Лесик подчеркнул, что в настоящее время система, которая существует на Украине, позволяет это.

Ранее в МИД России заявили о «зашкаливающем уровне русофобии» перед выборами на Украине.