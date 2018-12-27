Лидер Косово намерен подписать договор с Сербией в присутствии Трампа
Лидер непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что окончательное соглашение с Сербией будет подписано в США. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, данный договор должен быть подписан в присутствии американского лидера Дональда Трампа.
Он также добавил, что речь идет о соглашении по нормализации отношений между Сербией и Косово.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию за поддержку в косовском вопросе.