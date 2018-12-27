Лидер Косово намерен подписать договор с Сербией в присутствии Трампа

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Лидер непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что окончательное соглашение с Сербией будет подписано в США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данный договор должен быть подписан в присутствии американского лидера Дональда Трампа.

Он также добавил, что речь идет о соглашении по нормализации отношений между Сербией и Косово.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию за поддержку в косовском вопросе.