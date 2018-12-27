Жириновский подвел итоги года

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, подводя итоги уходящего 2018 года, заявил, что ему удалось сохранить своих избирателей, о чем свидетельствуют результаты президентских выборов, в которых он принимал участие в рекордный шестой раз.

«Прошли тяжелые региональные выборы в сентябре, которые фактически закончились только в декабре. Мы получили сразу двух губернаторов в обойму: во Владимирской области наш Владимир Сипягин выиграл, а в Хабаровском крае – наш депутат Сергей Фургал», — констатировал Жириновский.

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Украина в уходящем году полностью потеряла самостоятельность, подчеркнул лидер ЛДПР: «Но от этого устали и сами украинцы, им надоела эта круглосуточная чернуха против русских, они давно бы сами поменяли курс своей страны. Я думаю, что смена режима там произойдет через год-два, а, возможно, и государственной формы. В итоге придет день, когда мы будем праздновать воссоединения русского и украинского народа».

Жириновский также отметил значение чемпионата мира по футболу: «Я уже забыл, кто какое место занял, но впечатления от миллионов приехавших болельщиков, от того, как они радовались, от отношения к ним людей, от нашего гостеприимства просто потрясающие».

«После 8 лет обсуждений Госдума, наконец, приняла закон об ответственном отношении к содержанию животных… Мы также отменили роуминг для мобильных телефонов», — рассказа он.

Жириновский подчеркнул, что изоляция России, как многие пугают нас в прогнозах на 2019 год, невозможна: «Мы слишком большое государство. Иран попытались изолировать, и сколько это проблем на Ближний Восток принесло? А Россия в 10 раз больше и влиятельнее. Поэтому, думаю, уже в 2019 году ограничения против России начнут слабеть».

Что же касается внутренней политики, то по словам Жириновского, ЛДПР продолжит добиваться гарантированной прибавки к пенсия по тысяче рублей в год: «Нужно строить больше дорог – это залог экономического успеха для такой огромной страны как наша Россия. Не должно быть скачков цен на топливо – у нас много нефти и газа, и мы вполне можем обеспечить себе приемлемый уровень. Нужно продолжить газификацию территории России и довести её до 90% по стране. Рабочие места: скоро их будет больше, чем соискателей».