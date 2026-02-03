Экономист объяснила, почему стаж до 2002 года важен для пенсии

Трудовой стаж, заработанный до 2002 года, имеет повышенное значение при расчете будущей пенсии из-за принципиальных различий между прежней и современной пенсионными системами. Об этом агентству «Прайм» рассказала заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.

Она напомнила, что с 2002 года в России действует страховая пенсионная система, основанная на индивидуальных пенсионных коэффициентах, формируемых за счет взносов работодателей. Для более ранних периодов персональных пенсионных баллов не существовало, поэтому государство ввело специальный механизм защиты пенсионных прав.

По словам Шацкой, трудовая деятельность в советский и ранний постсоветский периоды была преобразована в расчетный пенсионный капитал. При этом учитывались не только годы работы, но и социально значимые периоды, предусмотренные тогдашним законодательством, включая службу в армии и уход за ребенком. Каждый дополнительный год такого стажа напрямую увеличивает объем пенсионных прав.

Для стажа до 2002 года также была проведена валоризация — переоценка пенсионных прав, осуществленная в 2010 году. В ее рамках расчетный пенсионный капитал был увеличен на 10% для всех граждан. Дополнительно к этому прибавлялся 1% за каждый полный год стажа, выработанного до 1 января 1991 года.

Полученная после валоризации сумма пенсионного капитала была включена в пенсионные права граждан и в 2015 году переведена в индивидуальные пенсионные коэффициенты. Эти коэффициенты, включая результат переоценки, являются постоянной величиной и формируют базовую часть страховой пенсии. После назначения выплаты она, как и вся пенсия, ежегодно увеличивается за счет государственной индексации.

Экономист подчеркнула, что в связи с этим крайне важно заранее проверить и подтвердить весь стаж, полученный до 2002 года.

«Любая неточность или неучтенный период в трудовой книжке ведет к безвозвратной потере не только самого стажа, но и полагающейся за него солидной прибавки», — отметила Шацкая.

Она рекомендовала за несколько лет до выхода на пенсию запросить в Социальном фонде подробную выписку и сверить все периоды работы с документами. При выявлении пробелов, по ее словам, следует запросить подтверждающие справки в соответствующих учреждениях.

В заключение Шацкая отметила, что для большинства граждан предпенсионного возраста правильно учтенный дореформенный стаж остается основой будущего пенсионного обеспечения.

Ранее в России ввели возможность докупить недостающий страховой стаж для пенсии за деньги.