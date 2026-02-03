Размер шрифта
Две общины на востоке Украины остались без света

Блэкаут произошел в Изюмской и Балаклейской общинах в Харьковской области
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Частичное отключение света произошло в Харьковской области на востоке Украины. Об этом пишет «Общественное. Новости».

Как отметили журналисты, обесточенными оказались Изюмская и Балаклейская общины. Причиной блэкаута послужила аварийная ситуация на объектах энергоснабжения, говорится в материале.

2 февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что более 200 домов в Киеве до сих пор остаются без отопления. Отключение теплоснабжения произошло в результате аварии. По словам главы государства, к проведению ремонтных работ привлекли бригады из многих регионов страны.

В связи с непростой ситуацией Зеленский поручил министерству внутренних дел Украины и местным администрациям проверить работу всех пунктов поддержки и обогрева. Руководителям областей было велено проверить все базовые станции связи. В МВД сообщили, что десятая часть таких станций не работает в условиях отключений, особенно часто дает сбои оборудование в сельской местности.

Кроме того, глава государства поручил компании «Укрэнерго» скорректировать графики отключения света в Одесской области. Специалисты должны внести изменения с учетом домов, имеющих электрообогрев.

Ранее жители Киева перекрыли автомагистраль из-за отключений света.
 
