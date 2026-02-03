Размер шрифта
Первые в Азии следы земноводного юрского периода обнаружены археологами

Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Окаменелые следы земноводного, относящиеся к среднеюрскому периоду (174,7 — 161,5 млн лет назад), обнаружены в районе Пекина, это первая подобная археологическая находка в Азии. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

«Это первый случай, когда обнаружены и научно описаны окаменелости амфибийных следов в юрских слоях Китая и всей Азии», — сообщил агентству сотрудник Китайского университета наук о Земле Син Лиды.

Как отмечается, окаменелости представляют собой два отпечатка ног, обнаруженные на одной каменной плите. Их нашли на склоне горы в районе Мэньтоугоу, относящемся к Пекину. Исследования показали, что скорее всего, следы остались от одного и того же животного во время его передвижения. Один из отпечатков сохранился достаточно отчетливо: его длина составляет 1,5 сантиметра, а ширина — 1,3 сантиметра.

Эксперты подчеркивают, что эта находка помогает восполнить пробелы в изучении амфибий юрского периода по всему Азии. Также она дает новые сведения для исследований палеогеографии, палеоэкологии и биоразнообразия северного Китая 160 миллионов лет назад. Отмечается также, что анализ следов свидетельствует о том, что они, вероятно, принадлежат к подотряду саламандр.

Ранее археологи обнаружили отравленные наконечники стрел возрастом 60 тысяч лет в Южной Африке.
 
