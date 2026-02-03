На ж/д в Кировской области восстановили движение поездов после схода вагонов

Специалисты полностью восстановили движение поездов на железнодорожном перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области. Об этом сообщила Горьковская железная дорога (ГЖД) в Telegram-канале.

«3 февраля в 4:21 (совпадает с мск — «Газета.Ru») железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Оричи — Шалегово <...> и открыли движение по второму пути», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что сейчас поезда на данном участке курсируют по обоим путям в штатном режиме. При этом сотрудники ГЖД принимают необходимые меры, чтобы сократить время задержки поездов.

Как отмечается в публикации, к ликвидации последствий ЧП на железной дороге в Кировской области привлекли более 300 специалистов. Также на место происшествия направили восстановительные поезда и иную технику.

«Специалисты убрали сошедшие вагоны, восстановили опоры контактной сети, а также уложили более 300 метров нового железнодорожного полотна», — подчеркнули в ГЖД.

1 февраля на участке железной дороги между станциями Оричи и Шалегово произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов. Всего с рельсов сошли 22 вагона, никто не пострадал. На фоне случившегося несколько поездов отстали от графика, для ряда составов изменили маршруты движения. О том, что все сошедшие с путей вагоны были подняты, правительство Кировской области сообщило днем 2 февраля.

Ранее в Хабаровском крае опрокинулись 16 вагонов с углем.