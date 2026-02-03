Неизвестный дрон упал рядом со складом оружия на базе в Польше

Неопознанный беспилотник упал на территорию военной базы в Польше недалеко от склада вооружения. Об этом сообщает Radio ZET.

По данным радиостанции, инцидент произошел еще 28 января 2026 года на территории военной части в городе Пшасныш. Речь идет о 2-м радиоэлектронном центре — специализированном подразделении, занимающемся радиоэлектронной разведкой и мониторингом радиопространства на северо-востоке Польши, в том числе в районе Сувалкского коридора.

Как утверждают источники издания, дежурная служба базы зафиксировала полет беспилотного летательного аппарата над территорией части. Спустя некоторое время дрон упал примерно в 70 м от склада вооружения. После первичного осмотра военнослужащие перенесли аппарат в одно из зданий.

Источники Radio ZET предположили, что беспилотник мог выполнять разведывательные задачи и считывать данные с антенного поля. По их словам, персонал не имел технической возможности воздействовать на дрон во время полета. Кроме того, перенос аппарата в помещение мог быть ошибкой, так как по инструкции подобные устройства следует изолировать и не перемещать.

В Жандармерии Военной Польши подтвердили, что по факту происшествия проводится расследование по статье о нарушении правил использования воздушного пространства. В Польше за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее эксперты заявляли, что Польша не готова к гибридным угрозам, таким как атаки беспилотников.