Материалы по делу Эпштейна содержат упоминание городов России

В новых документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле детьми, содержатся упоминания десятков городов России. Об этом сообщает RT.

Известно, что Эпштейн посещал Россию лично или оплачивал поездки для третьих лиц.

В частности, в 2018 году финансист присутствовал на матчах чемпионата мира по футболу. В Санкт-Петербурге он посетил игру Марокко — Иран. Также Эпштейн побывал в Ростове-на-Дону, Казани, в Нижнем Новгороде. В последнем городе он присутствовал на матче Уругвай — Франция.

Кроме того, в переписке Эпштейна и его помощников упоминаются контакты с девушками из различных регионов России — Омска, Челябинска и Саратова. Им предлагали обменяться фотографиями и номерами телефонов, а также переехать в США.

Отдельное внимание в файлах уделено анкетам моделей. Помощники направляли финансисту отчеты с темой «Кандидатки», в которых упоминались известные имена.

1 февраля минюст США среди материалов по делу Эпштейна опубликовал десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в деле Эпштейна упомянуто краснодарское модельное агентство, поставлявшее девушек.