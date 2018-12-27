Путин предложил наделить получившие гранты НКО новым статусом
Президент России Владимир Путин заявил, что получившие гранты НКО могут автоматически получить статус исполнителя общественно полезных услуг, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Думаю будет правильно, если НКО, которые выиграли гранты и успешно реализовали свои проекты, что называется автоматически получат и статус исполнителя общественно полезных услуг. Без избыточных формальностей, поскольку они уже делом доказали свою состоятельность», — сказал Путин.
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Президент также подчеркнул, что если НКО получили гранты, «прошли соответствующую селекцию и отбор, это само по себе уже о многом говорит».
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