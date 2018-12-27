Путин предложил наделить получившие гранты НКО новым статусом

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Президент России Владимир Путин заявил, что получившие гранты НКО могут автоматически получить статус исполнителя общественно полезных услуг, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Думаю будет правильно, если НКО, которые выиграли гранты и успешно реализовали свои проекты, что называется автоматически получат и статус исполнителя общественно полезных услуг. Без избыточных формальностей, поскольку они уже делом доказали свою состоятельность», — сказал Путин.

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Президент также подчеркнул, что если НКО получили гранты, «прошли соответствующую селекцию и отбор, это само по себе уже о многом говорит».

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